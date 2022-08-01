ЗСУ знищили чотири ворожих склади боєприпасів на півдні

Українські воїни не перестають нищити росіян

Про потужний удар по Скадовську, що на Херсонщині, 1 серпня розповіла речниця Сил оборони Півдня в ефірі національного марафону Наталя Гуменюк. Також було влучання й по ще трьох складах окупантів.

«Біля Скадовська було влучання і не лише там. Ще чотири напрямки, в які ми знову поцілили. Боєкомплект палав майже по всій окупованій території. Це один з основних напрямків нашої роботи зараз, бо нема боєкомплекту – нема внутрішнього запалу у війська, фізичного та морального», – сказала Гуменюк.

За її словами також наша авіація знищила ще два опорних пункти ворога. Саме це і вогневий контроль над окупованою територією. Ворог використовує авіацію, бо не має успіху по суходолу.

Гуменюк підтвердила й те, що наші ЗСУ влучили в ешелон російських окупантів. За її словами, це також підтвердила наша розвідка.

Крім того, оскільки там був боєкомплект і цілі склади бойового запасу, то все детонувало потужно й з пожежею. Тепер окупанти сильно охороняють це місце. Дорозвідування даних це ускладнює, але Гуменюк запевнила, що ми продовжуємо.

«Така потужна операція закінчилась попелом для окупантів і це багато про що говорить. Ураженим ешелоном ворог підтягував сили: техніка, особовий склад, боєкомплект. Їм зараз потрібно все», – сказала речниця.

Нагадаємо, 31 липня у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи.

Крім того, про знищення ешелону стало відомо сьогодні. Як повідомлялося, українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.