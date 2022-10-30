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Зупинили жорсткі штурми. Президент розповів про ситуацію на фронті

Альона Боженко
glavcom.ua
Зупинили жорсткі штурми. Президент розповів про ситуацію на фронті
Зеленський розповів про досягнення ЗСУ на фронті
фото ілюстративне

Зеленський відзначив, що воїни-прикордонники Чопського загону не лише відбили атаку ворога

У неділю, 30 жовтня, українські воїни з Чопського загону зупинили штурм окупантів в Донецькій області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За словами очільника держави воїни-прикордонники Чопського загону не лише відбили атаку ворога, але і взяли полонених.

«Сьогодні воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу в Донецькій області, зупинили жорсткі штурмові дії ворога. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці», – сказав Зеленський.

Відзначив він і роботу Повітряних сил: за день вони збили російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.

«За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку, а також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість під час звільнення нашої території. Дякую вам, воїни!», – додав гарант.

Нагадаємо, триває 249 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: штурм прикордонники президент літак звільнення

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