ЗСУ збили ворожий вертоліт на Харківщині

Українські воїни знищили ще один гелікоптер окупантів

Список втрат ворога в Україні поповнився ще одним гелікоптером

У неділю, 30 жовтня, на Харківщині українські військові збили ворожих ударний вертоліт. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«30 жовтня на Харківщині близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Схід» збито російський ударний вертоліт», – зазначається у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що тип збитого гелікоптера встановлюється.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні окупаційні війська втратили в Україні щонайменше 252 вертольоти.

Нагадаємо, 27 жовтня українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.

До слова, триває 249 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.