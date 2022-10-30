Бояться, бо ЗСУ близько. Окупанти підривають мости на Луганщині – Гайдай

Росіяни підірвали мости поблизу селища Красноріченське та біля Кремінної

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське на Луганщині. Про це він повідомив у Telegram.

На думку Гайда окупанти підірвали міст, бо бояться наближення ЗСУ.

«Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського», – написав він.

Голова ОВА також оприлюднив фото пошкодженого моста.

Гайдай також додав, 29 жовтня окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної. За його словами, російське командування поставило задачу своїм військам зупинити просування ЗСУ, але погода налагоджується, тому «справи у захисників підуть швидше».

Голова ОВА зазначив, що росіяни системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони «традиційно не повертаються назад».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль трасу між Сватовим і Кремінною.

До слова, триває 249 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.