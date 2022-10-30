Захист інфраструктури та забезпечення ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки

Командувачі військ оперативних напрямків доповіли президенту про ситуацію на фронті

На засіданні Ставки головнокомандувача обговорювалися питання щодо забезпечення війська та захисту об’єктів інстраструктури

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Командувачі військ оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті. Було заслухано інформацію щодо можливих дій ворога у найближчий час. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається у повідомленні, члени Ставки обговорили стан матеріально-технічного забезпечення сил оборони, зокрема ритмічне постачання боєприпасів і ремонт техніки та озброєння.

Учасники засідання детально зупинилися на стані виконання попередніх рішень Ставки. Серед іншого йшлося про забезпечення захисту важливих інфраструктурних та енергетичних об'єктів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки верховного головнокомандувача також 24 жовтня. Під час засідання окрему увагу учасники приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російських терористів. Окрім цього, учасники зустрічі зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

До слова, триває 249 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.