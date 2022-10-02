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Звільнена з полону медикиня Мар’яна Мамонова виписалася з пологового

Надія Карбунар
glavcom.ua
Звільнена з полону медикиня Мар’яна Мамонова виписалася з пологового
Наразі Мар’яна мріє насолоджуватися материнством і забути пекло, яке їй і малечі довелося пережити
фото з відкритих джерел

Щоби привітати Мар’яну, до перинатального центру прийшли і родичі, і незнайомі люди

Звільнену з полону військову медикиню Мар’яну Мамонову, за яку переживала вся країна, виписали з пологового. Кілька днів тому жінка народила здорову донечку. Її назвали Анною. Щоби привітати Мар’яну з народженням доні, до перинатального центру прийшли і родичі, і навіть незнайомі люди. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це була найбільша мрія і Мар’яни, і її чоловіка – щоб пологи були в Україні. Василь згадує: коли йому зателефонували з невідомого номера, навіть не повірив, що Мар’яна на волі. Видихнув лише, коли почув голос коханої у слухавці.

Найскладніше, розповідає Мар’яна, було у перші два місяці полону. Але вона, попри все, не втрачала віри: «Морально важко було, дуже важко, важко було в Оленівці, важко було чути, що ми Україні не потрібні».

Усі місяці полону поряд з Мар’яною перебувала Настя. Вона – теж військова, яку вдалось звільнити під час обміну. Жінка ділилася зі своєю вагітною подругою всім, і теплим одягом, і їжею.

«Усе, що було, все віддавалося їй, бо їй треба було більше, набагато більше»,  каже Анастасія Чорненька, подруга.

Рідні, коли дізналися, що Мар’яну звільнено, одразу рушили до Чернігова – туди мали прибувати автобуси з колишніми полоненими. Ту зустріч, кажуть, не забудуть ніколи.

«Я найщасливіша бабуся, яка тільки є. Я всім безмежно дякую. Це наше спільне таке, перемога усіх-усіх», – сказала Оксана Черепушко, мама Мар’яни.

Обидві – і мама, і донечка – надзвичайно сильні, кажуть медики. За тиждень, поки вони перебували у лікарні, мама з немовлям стали для них рідними.

«Ми залишимося друзями, напевно, по життю. Бо після того, що пройшли, не можна просто їх відпустити, виписати і відпустити», – зазначила Ірина Горавська, директорка перинатального центру.

Поки родина їде до батьків. Але тато ділиться з журналістами новиною – їм подарували квартиру у Луцьку.

«Для нашої молодої сім'ї це дуже значний подарунок. Ми всіляко будемо вдячні Ігореві Петровичу Палиці за його фонд, за те, що він робить», – подякував Василь Мамонов, тато.

Наразі Мар’яна мріє насолоджуватися материнством і забути пекло, яке їй і малечі довелося пережити. Але головна її мрія – звільнення з полону усіх наших захисників цивільних.

Нагадаємо, що Мар'яну Мамонову разом із іншими медиками й захисниками Маріуполя звільнили 21 вересня.

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Теги: жінка звільнення історія перемога подарунок пологи

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