Звільнена з полону медик Мар’яна Мамонова стала мамою

Мар'яна Мамонова перебувала у ворожому полоні з квітня

Мар'яна Мамонова 25 вересня народила первістка

Медик Мар’яна Мамонова, яку 21-го вересня звільнили з російського полону, народила дівчинку. Радісна подія сталася 25 вересня. Про це в коментарі Інформаційному агентству «Волинські Новини» повідомила генеральний директор КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська.

Дівчинка народилась вночі 25 вересня з вагою 3255 грамів та зростом 56 сантиметрів. Мама з дитиною перебувають у задовільному стані.

Що відомо про Мар'яну Мамонову

Мар'яна Мамонова народилася 12 жовтня 1991 року у смт Млинові, нині Млинівської громади Млинівського району Рівненської области України. Закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, магістратуру Київської військово-медичної академії.

Мала чотири ротації до АТО/ООС. Служила начальницею медичної служби 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. З початку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі.

Ще до полону Мар'яна в одному із листувань повідомила рідним, що вагітна. З 4 квітня 2022 року була у полоні російських окупантів.

Нагадаємо, що Мар'яну Мамонову разом із іншими медиками й захисниками Маріуполя звільнили 21 вересня.