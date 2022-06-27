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  4. Удар по ТРЦ у Кременчуці. Кадри зсередини (відео)
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    Події в Україні

    Удар по ТРЦ у Кременчуці. Кадри зсередини (відео)

    Удар по ТРЦ у Кременчуці. Кадри зсередини (відео)
    фото: t.me/DMYTROLUNIN

    Уже підтверджено, що двоє людей загинули

    У мережі з’явилося відео з торговельного центру у Кременчуці на момент влучання ракети. Приміщення дуже задимлене, на відео чути голоси.

    За попередньою інформацією, відомо про 20 поранених внаслідок обстрілу Кременчука Полтавської області. Дев’ять з них у важкому стані. Вже підтверджено, що двоє людей загинули.

    Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що внаслідок удару по місту є загиблі.

    Як повідомлялося, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

    Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи у Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

    Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    Удар по ТРЦ у Кременчуці. Кадри зсередини (відео)