Удар по ТРЦ у Кременчуці. Кадри зсередини (відео)

Уже підтверджено, що двоє людей загинули

У мережі з’явилося відео з торговельного центру у Кременчуці на момент влучання ракети. Приміщення дуже задимлене, на відео чути голоси.

За попередньою інформацією, відомо про 20 поранених внаслідок обстрілу Кременчука Полтавської області. Дев’ять з них у важкому стані. Вже підтверджено, що двоє людей загинули.

Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що внаслідок удару по місту є загиблі.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи у Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.