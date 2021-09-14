Арестович у 2017-му назвав АТО курортом для хлопчиків і йому це тепер пригадали (відео)

Радник Банкової, який вважав АТО «піонертабором», тепер отримав порцію критики

Олексій Арестович, представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі й позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, раніше заявляв, що АТО – це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір. Про це він сказав в інтерв’ю ЗМІ у 2017 році. Уривок з цього інтерв'ю сьогодні оприлюднив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, чим провокував бурхливе обговорення.

«АТО – це великий курорт для хлопчиків. Великий піонертабір. Там свято непослуху. Вони туди вириваються від дружин, від дітей, від тещ. Смажать м’ясо і живуть, як гоже нормальному українському козаку – у степу. Дме вітер, там абсолютна свобода, думки прості і ясні, свідомість проста, ясна. У тебе стріляють, ти стріляєш, ти – герой. Тебе всі поважають. І не треба підтирати соплі дітям, розбиратися з парканом будинку, що покосився. І я не бачив там жодної людини, котра страждає. Я бачив там серед солдатів і офіцерів лише людей, котрим у кайф те, що відбувається. Вони дуже пошкодують, що війна закінчиться, – заявив Арестович.

Аваков розділи обурення аудиторії і закликав Банкову відреагувати на ці слова свого радника.

Нагадаємо, раніше радник із інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.