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    Радник Банкової пропонує змінити назву України

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    Арестович хоче зробити назву подвійною - Радник Банкової пропонує змінити назву України
    Арестович хоче зробити назву подвійною
    Фото з відкритих джерел

    Радник глави офісу Зеленського запропонував змінити назву України на Русь-Україна

    Радник із інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна. Про бажання перейменувати країну він розповів в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку, йдеться на YouTube-каналі.

    Радник Зеленського заявив, що Україна і є Руссю, при цьому Росія, за його словами, з «натяжкою» може претендувати на цю спадщину.

    «Треба у них відібрати бренд «руських» урешті. Я борюся над тим, щоб ми називали війну правильно – русько-російська війна. Зараз же йде русько-російська війна, так щоб потролити по-справжньому. Русь – це ми... руси, русини... Я б змінив назву держав, назвав би нас Русь-Україна, подвійну назву зробив би. Ми працюємо над цим. Це закрило б тему в кінці кінців», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович заявив, що якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтується на Схід, в бік Китаю, В’єтнаму, Катару.

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    Теги: Росія війна Русь Україна радник Олексій Арестович прессекретар
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    Радник Банкової пропонує змінити назву України