Рішення про надання Україні статусу кандидата посилить увесь ЄС – Зеленський

«Що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи?»

Увечері 11 червня президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців.

Повний текст промови

Бажаю здоровʼя всім українцям і всім нашим друзям!

Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Впевнений, вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, але й увесь Євросоюз.

І просто що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів усе очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються з наших людей, що це нібито за те, що Україна пішла у Європу. А звідки ж тоді у Європі скептики?

Ми продовжимо ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення. Воно для нас дуже важливе.

Сьогодні в Києві провели дуже плідні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Я радий відзначити її щирість. Саме Єврокомісія готуватиме висновок щодо нашої заявки. Україна за надзвичайно короткий термін надала всі необхідні відповіді, і це було зроблено якісно.

Наступного тижня буде ще багато таких же важливих і, я сподіваюся, плідних переговорів з європейськими лідерами.

Спілкувався з учасниками дуже представницького безпекового форуму в Азії, в Сінгапурі. Високий рівень. У залі були міністри оборони та інші високі посадовці десятків держав регіону. Нам дуже потрібен цей регіон. І я відчув, що моє звернення там сьогодні почули, почули, аргументи і сприйняли їх.

На окупованій території та в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, роздачу паспортів у Мелітополі. І я подивився, кого ж у цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення... Що ж, це більше схоже не на чергу по паспорти, а на намагання отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово.

Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Є певні успіхи в Запорізькій області також.

Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Я пишаюсь усіма нашими захисниками, я пишаюсь нашими захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів вже на довгі тижні й тримають нашу оборону потужно.

Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що це вам дало, Росія?

Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство й кожен удар по нашій прекрасній державі.

Вічна слава всім, хто захищає Україну!

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Слава Україні!