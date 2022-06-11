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    Новини

    Окупанти мають відповісти за кожне вбивство і кожен удар – президент (відео)

    Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією - Окупанти мають відповісти за кожне вбивство і кожен удар – президент (відео)
    Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією
    фото: Офіс президента

    «Донбас тримається»

    Президент України Володимир Зеленський увечері, 11 червня, звернувся до українців із традиційними підсумками доби.

    «Пам'ятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже понад 32 тисячі мертвих душ. І заради чого? Що це дало Росії? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по Україні», – сказав він.

    Нагадаємо, Зеленський дозволив відправляти тероборонівців до зони бойових дій .

    Теги: росія окупанти Донбас війна вбивство Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Окупанти мають відповісти за кожне вбивство і кожен удар – президент (відео)