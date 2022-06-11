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    Політика

    Шольц збирається приїхати в Україну

    Візит канцлера Німеччини може відбутися у червні&nbsp; - Шольц збирається приїхати в Україну
    Візит канцлера Німеччини може відбутися у червні 
    фото: Michele Tantussi/Reuters

    Шольц імовірно, завітає разом з Макроном і Драгі – Bild

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну вже в червні. Може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Про це повідомляє Bild.

    За даними видання, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом «Великої сімки», який пройде 26-28 червня.

    Bild зазначає, що Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва.

    При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем'єра Драгі.

    Видання пише, що Шольц, Макрон і Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.

    Нещодавно Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

    Також канцлер Шольц поставив невтішний діагноз Путіну.

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    Теги: росія окупанти війна Париж Bild Україна Берлін окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц збирається приїхати в Україну