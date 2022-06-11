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    Геополітичний скандал тижня. Посольство США розтлумачило слова Байдена про Зеленського

    Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю &ndash; Брінк - Геополітичний скандал тижня. Посольство США розтлумачило слова Байдена про Зеленського

    Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю – Брінк

    фото: globallookpress.com

    Новий посол США в Україні надала ексклюзивний коментар «Главкому»

    Посольство США в Україні прокоментувало вислів президента США Джозефа Байдена про те, що глава України Володимир Зеленський міг напередодні 24 лютого ігнорувати попередження зі США про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відповідну інформацію поширило видання Bloomberg із посиланням на слова Байдена під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі.

    У коментарі, переданому «Главкому», посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила: «Повідомлення (Bloomberg – ред.) не заслуговує, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.

    Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував протягом цієї війни. Сполучені Штати вже надали $5,3 млрд допомоги у сфері безпеки, у тому числі $4,6 млрд після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе, та разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну».

    Нагадаємо, Байден висловився так:

    «Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він (Путін – ред.) перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато хто з людей теж», – заявив Байден.

    Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення Росії багатьом могла здаватися надуманою: «Я розумію, чому вони не хотіли цього чути».

    Згодом на цю заяву відреагувала Банкова. Як заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, президент України просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери «не хотіли чути».

    Читайте також: Байден знову нам нагадав про те, що коїться на Банковій


    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна посол посольство скандал Володимир Зеленський Україна президент окупація Бріджит Брінк #stoprussia
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    Геополітичний скандал тижня. Посольство США розтлумачило слова Байдена про Зеленського