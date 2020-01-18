«5 канал» подає на Портнова до суду



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Журналісти прагнуть також звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу його дій

Журналісти програми «Спостерігач» мають намір подати на ексзаступника голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова до суду за образу.

А також звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу його дій.

«У четвер з’явилася нова програма «Спостерігача» про Державу Коломойського і одразу викликала бурхливу реакцію глядачів. Вірніше, конкретного глядача – адвоката Андрія Портнова. Через те, що ми показали автівки, які зупиняються біля його офісу і офісу Коломойського. Ми теж відреагуємо і подамо відповідну заяву до суду за образу», – повідомила журналістка Лілія Ткачук.

Нагадаємо, Портнов після виходу нового випуску програми «Спостерігач» у своєму телеграм-каналі обізвав журналістів «задроченним бидлом с задроченного канала».

Імовірно, Портнов, дивився програму неуважно, бо журналісти не стверджували, що він користується цими авто, про які йдеться в сюжеті.