Сигнал від Зеленського. Прем‘єру дали карт-бланш на два місяці

Вчора пізно ввечері Гончарука запевнили, що поки він працює і може не переживати. Причина - Зеленський вважає, що люди Коломойського його шантажують

Гончарук, щасливий, що все так добре для нього склалося, судячи з усього, не зрозумів головного - це тимчасова передишка і дні його в кріслі голови уряду все одно добігають кінця. Питання тільки в тому, коли цей кінець наступить в березні чи квітні. Особисту образу про туман в голові, Зеленський не зможе йому пробачити ніколи. Але економічний профан цього просто не розуміє. Сьогодні він гордо проводить наради і на повному серйозі своїм підлеглим каже про те, як він переміг Коломойського.

Сьогодні ж, щоб «закріпити успіх» Гончарук записав відосик про те, що на нього розпочалася атака в соцмережах. Хто зробив цю атаку Гончарук нам не сказав. Нічого не сказав і про те, що його кабінет прослуховують.

А далі він нам сказав, що у нього є добра новина для всіх нас. І ця новина полягає в тому, що нам дали гроші в борг під рекордно низькі відсотки.

Про відсотки пізніше, а зараз давайте вдумаємося: прем‘єр, після того, як за результатами минулого року примудрився обвалити ріст промвиробництва на 5% і закінчив рік з діркою в бюджеті в 50 млрд. говорить: нам все одно ще дають гроші! Це так само, як людина, яка вся в боргах, несподівано отримає пару рублів від якогось кредитора, щаслива, що голодна смерть відступила.

Прем‘єр, який хвалиться тим, що йому дають в борг - ідіот. І люди, які в нього відповідають за комунікацію - кретини. Це сигнал всім нам: дорогі українці, у нас жопа, але нам все ще позичають гроші.

А тепер про відсотки. Чотирирічні облігації, при інфляції в 4.1%, при прогнозному зменшення облікової ставки до 9 на кінець 2020 року, продаються під 9.88% річних. Не треба бути економістом, щоб зрозуміти: це продовження піраміди за яку платитимемо всі ми. Це найбільша фінансова афера в Європі де вже крутиться 4 млрд доларів і буде до кінця року крутитися ще 2-3 млрд.

Але, як я вже казав, Гончарук залишився ще на пару місяців. Зеленський дуже тяжко приймає кадрові рішення. Він розуміє, що вибивши одного - посиплеться вся ця будочка. Тому він тягне час. Спочатку він говорив, що вирішить кадрові проблеми до нового року, тепер говорить про лютий.

Зеленський поки не розуміє, що відтягуючи рішення - він перетворюється на слабака, який тільки грозиться кулачком.

Оточення Зеленського заганяє його в образ нерозумного і несамостійного без вольного політика, а він, не приймаючи рішень сам собі нищить образ «пацана, який не сцить». Зараз , соціологія це ще не покаже, але потім цей образ його обов‘язково дожене.