Підсумки скандалу навколо Гончарука: Коломойський перехитрив сам себе

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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Від Коломойського сахаються на Банковій, вважають інтриганом, який заради Приватбанку готовий втопити не тільки Гончарука, але і Зеленського

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Итоги скандала вокруг Гончарука. Вся страна видела, что первыми тему записей подхватили депутаты из группы Коломойского. Они громче всех требовали отставки Гончарука.

Стоит Коломойский за публикацией записей или нет, еще предстоит узнать. Но именно он пытался поиметь с них по-максимуму. Ведь, если бы Гончарука удалось сбить, это бы на неопределённое время затормозило программу с МВФ - для получения денег надо заключить меморандум, одним из подписантов которого является легитимный премьер-министр.

А, подорвав программу с МВФ, Коломойский добился бы того, что автоматом отпала бы необходимость принимать закон, который запрещает возврат Приватбанку прошлому владельцу.

В итоге, Коломойский добился противоположного результата. От него шарахаются на Банковой, считают интриганом, который ради Приватбанка готов утопить не только Гончарука, но и Зеленского.

Понятно, что Зеленский даже если бы и хотел снять Гончарука, то не стал бы этого делать под давлением Коломойского. Короче, тот опять сам себя обхитрил.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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