  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Лещенко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Підсумки скандалу навколо Гончарука: Коломойський перехитрив сам себе

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Підсумки скандалу навколо Гончарука: Коломойський перехитрив сам себе

    Від Коломойського сахаються на Банковій, вважають інтриганом, який заради Приватбанку готовий втопити не тільки Гончарука, але і Зеленського

    Мовою оригіналу

    Итоги скандала вокруг Гончарука. Вся страна видела, что первыми тему записей подхватили депутаты из группы Коломойского. Они громче всех требовали отставки Гончарука.

    Стоит Коломойский за публикацией записей или нет, еще предстоит узнать. Но именно он пытался поиметь с них по-максимуму. Ведь, если бы Гончарука удалось сбить, это бы на неопределённое время затормозило программу с МВФ - для получения денег надо заключить меморандум, одним из подписантов которого является легитимный премьер-министр.

    А, подорвав программу с МВФ, Коломойский добился бы того, что автоматом отпала бы необходимость принимать закон, который запрещает возврат Приватбанку прошлому владельцу.

    В итоге, Коломойский добился противоположного результата. От него шарахаются на Банковой, считают интриганом, который ради Приватбанка готов утопить не только Гончарука, но и Зеленского.

    Понятно, что Зеленский даже если бы и хотел снять Гончарука, то не стал бы этого делать под давлением Коломойского. Короче, тот опять сам себя обхитрил.

    Читайте також: 

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський МВФ Володимир Зеленський Приватбанк Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ