Соратник Зеленського порівняв Росію з ІДІЛ

«Треба посилювати санкції та проводити його повну ізоляцію терористичного режиму. І політичну, і економічну, і дипломатичну»

Із терористичним режимом, який наразі панує в Росії, у цивілізованих країн не може бути дипломатичних відносин. Це все одно, що мати дипломатичні відносини з «Ісламською державою». Про це сказав голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у розмові з «Главкомом».

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Як відомо, нещодавно Європарламент визнав Росію спонсором тероризму, а також державою, що використовує терористичні засоби.

«Факт появи таких резолюцій свідчить, що світ у такий спосіб реагує на неадекватну та злочинну поведінку Росії. На політичному рівні вже все зроблено, але тепер питання в тому, які наслідки це визнання буде мати. Якщо ми вже ставимось до цього серйозно, то треба бути послідовними і добитися того, аби реакція міжнародних організацій мала реальні наслідки – і політичні, і юридичні. Якщо керуватись звичайною логікою та здоровим глуздом, то, по-перше, держава, звинувачена в таких злочинах, не має права бути представлена в міжнародних організаціях – ані в ОБСЄ, ані в ООН, ані в будь-яких інших. По-друге, треба впливати на поведінку терористичного режиму та його злочини – посилювати санкції та проводити його повну ізоляцію. І політичну, і економічну, і дипломатичну», – каже голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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За словами Мережка, терористичні організації за визначенням є не безпосередньо державою, а позадержавними угрупуваннями, бо в державі може бути терористичний режим, а може бути демократичний.

Нагадаємо, рішення Парламентської асамблеї НАТО про визнання Росії спонсоркою тероризму – політичний крок, який додає аргументів національним парламентам, які мають, у свою чергу, прийняти аналогічне рішення. А вже після цього вже в залежності від того, які юридичні наслідки прописані в національному законодавстві, можуть бути наслідки для РФ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава постійної делегації України при Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.