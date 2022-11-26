Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мелітополі рашисти вибивають з місцевих зізнання у тероризмі та нацизмі – Федоров

Альона Боженко
glavcom.ua
У Мелітополі рашисти вибивають з місцевих зізнання у тероризмі та нацизмі – Федоров
Рашисти у Мелітополі катують місцевих жителів
фото ілюстративне

Федоров пояснив, що з цивільних громадян тортурами та погрозами вибивають зізнання у тероризмі

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

«В Мелітополі викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції», – йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що з цивільних громадян тортурами та погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам Кремля.

«Таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу, виявлено в Пологах. Тут окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України», – заявив Федоров.

Мелітопольський міський голова пояснив, що катувати, вбивати та красти головні задачі так званої «спецоперації» РФ.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога.

До слова, окупанти нарощують сили на Запорізькому напрямку, аби завадити контрнаступу ЗСУ. Як відомо, у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, рашисти розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах. 

Теги: окупанти рашисти Мелітополь росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем
«Рашисти невдало покурили». Поблизу Мелітополя ліквідовано ворожу військову базу
21 листопада, 11:46
Рашисти регулярно катують цивільних струмом
Мер Мелітополя розповів про звірства, які окупанти чинять над цивільними
21 листопада, 15:45
Вороги масово забирають людей у катівні
Викрадають та катують струмом: мер Мелітополя розказав про знущання рашистів
22 листопада, 14:32

Події в Україні

У Мелітополі рашисти вибивають з місцевих зізнання у тероризмі та нацизмі – Федоров
У Мелітополі рашисти вибивають з місцевих зізнання у тероризмі та нацизмі – Федоров
В Україні успішно пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА
В Україні успішно пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА
Нові удари та блекаути. Арахамія попередив українців про загрозу обстрілів
Нові удари та блекаути. Арахамія попередив українців про загрозу обстрілів
Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники
Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники
ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного – NYT
ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного – NYT
Ракетний удар по Дніпру. Зеленський показав фото наслідків
Ракетний удар по Дніпру. Зеленський показав фото наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
79K
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
65K
ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
43K
Обличчя бліде, рука посиніла: ЗМІ розповіли про хворобу Путіна
26K
Кремль готує ліквідацію Лукашенка: американські аналітики розкрили плани росіян
13K
Ціна російської нафти обвалилася до $52

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту