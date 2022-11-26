У Мелітополі рашисти вибивають з місцевих зізнання у тероризмі та нацизмі – Федоров

Федоров пояснив, що з цивільних громадян тортурами та погрозами вибивають зізнання у тероризмі

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«В Мелітополі викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції», – йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що з цивільних громадян тортурами та погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам Кремля.

«Таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу, виявлено в Пологах. Тут окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України», – заявив Федоров.

Мелітопольський міський голова пояснив, що катувати, вбивати та красти головні задачі так званої «спецоперації» РФ.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога.

До слова, окупанти нарощують сили на Запорізькому напрямку, аби завадити контрнаступу ЗСУ. Як відомо, у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, рашисти розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах.