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Нардеп пояснив, які наслідки для Росії має визнання її спонсором тероризму

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нардеп пояснив, які наслідки для Росії має визнання її спонсором тероризму
Із країною-терористом не можна мати будь-яких справ 
фото з відкритих джерел

Рішення Парламентської асамблеї НАТО є рекомендаційним для національних парламентів

Рішення Парламентської асамблеї НАТО про визнання Росії спонсоркою тероризму – політичний крок, який додає аргументів національним парламентам, які мають, у свою чергу, прийняти аналогічне рішення. А вже після цього вже в залежності від того, які юридичні наслідки прописані в національному законодавстві, можуть бути наслідки для РФ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава постійної делегації України при Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

«Якщо США визнають якусь країну спонсором тероризму… (і тут я би слово «спонсор» інтерпретував, як «джерело»), то ця країна просто ізолюється від зовнішнього світу. Тому що з країною-терористом не можна мати будь-яких справ. Це означатиме, що розриваються економічні, дипломатичні, культурні та політичні зв’язки. На прикладі Північної Кореї ми бачимо, до чого це призвело. Тож я сподіваюся, що після того, як Білий дім прийме рішення про визнання Російської Федерації країною-спонсором тероризму, вона перетвориться на велику територію під назвою КНДР-2», – сказав Чернєв.

Нагадаємо, днями Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Європарламент закликав ЄС та його держави-члени розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму та держав, які використовують засоби тероризму, що спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти цих країн та матиме глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з цими країнами.

Також Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів ЄС – вжити аналогічних заходів.

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Теги: росія депутат тероризм

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