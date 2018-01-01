Адвокат родин Небесної сотні розповів про нові деталі у справі Майдану

Юрист розповів про речові докази та експертизи

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань розповів про нові деталі, які розкрились під час розслідування у справі розстрілу Майдану. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». У нього спитали чи переглянуть висновки куль, які вилучили з тіл загиблих, так как було заявлено, що ідентифікувати кулі неможливо. «У справі



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Юрист розповів про речові докази та експертизи

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань розповів про нові деталі, які розкрились під час розслідування у справі розстрілу Майдану. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

У нього спитали чи переглянуть висновки куль, які вилучили з тіл загиблих, так как було заявлено, що ідентифікувати кулі неможливо.

«У справі провели три чи чотири експертизи куль. Зараз призначили ще одну в Харкові. В січні туди вперше за чотири роки поставили нове обладнання, новий мікроскоп, який дозволить все-таки, на нашу думку, провести якісні експертизи. Я б хотів їх дочекатися», - відповів юрист.

Журналіст запитав, чи з’явились нові докази у справі.

«Ще в 2015 році СБУ казало, що знайшло зброю «Чорної роти», щодо цієї зброї так само були проведені експертизи. Ці докази ще не долучені до справи, тому їх можливо буде оцінювати лише після відкриття матеріалів у суді.

Я знаю, що кулі з тіл поранених і загиблих ідентифіковані. І частина з них вказує саме на цю зброю. Як на мене, ще є маса роботи в цьому проваджені. Слідчий експеримент продовжується. Дослідження проводяться. Сподіваюся, що нові факти будуть найближчим часом.

Та уже минуло чотири роки: свідки просто забувають те, що коїлось. Треба розуміти, що суд не може приймати зараз, відповідно до процесуального законодавства, ті свідчення, які вони давали на стадії досудового розслідування. Ці протоколи не є доказом. Свідки мають повторити цю інформацію у суді, проте вони не пам’ятають вже. «Чи пам'ятаєте ви, що там була людина в червоній шапці?», - питають, наприклад, в суді. «Ну, можливо, але я не пам'ятаю». На цьому допит закінчується», - сказав адвокат.

Нагадаємо, Дикань також припускав, що справа Майдану затягнеться ще на роки.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкому»: Адвокат родин Небесної сотні: Справа Майдану показує наскільки прогнила правоохоронна система