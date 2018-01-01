Адвокат родин Небесної сотні: справа Майдану затягнеться ще на роки

Адвокат нарікає на зміни законодавства, які зменшують строки розслідування та повноваження слідчого органу

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань розповів в інтерв’ю «Главкому» про розслідування справи Майдану, знищення значної частини доказів щодо причетності співробітників «Беркуту» до розстрілів та припустив, хто може гальмувати справу. «Ми бачили багато випадків, коли розслідування виходило на осіб, які не



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Фото: Главком Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань

Адвокат нарікає на зміни законодавства, які зменшують строки розслідування та повноваження слідчого органу

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань розповів в інтерв’ю «Главкому» про розслідування справи Майдану, знищення значної частини доказів щодо причетності співробітників «Беркуту» до розстрілів та припустив, хто може гальмувати справу.

«Ми бачили багато випадків, коли розслідування виходило на осіб, які не були надзвичайно важливими в системі Януковича, але які були близькі до інших вищих політиків. От в цих випадках керівництво ГПУ просто місяцями не погоджувало висувати підозру. Яскравий приклад, по-моєму, про це сказав голова Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Горбатюк, Віра Ульянченко(колишня глава Київської ОДА, керівник секретаріату президента Ющенка, дружина тестя Макара Пасенюка, фінансового консультанта бізнесу Петра Порошенка, – «Главком»). От ця пов’язаність все одно залишається. Не думаю, що такі рішення щодо затягування ухвалюють лише головні високопосадовці: навколо них багато виконавців, які в силах певний папір покласти у шухляду на довгий час і таким чином допомогти комусь», - заявив адвокат.

На його думку, розслідування Майдану – «це лакмусовий папірець, який показує: ця система абсолютно прогнила і не здатна до змін».

«Складається враження, що законодавець системно намагається зробити все для того, щоб ці розслідування не були доведені до кінця. Приймаються зміни, які зменшують строки розслідування та повноваження слідчого органу», - додав Дикань.

Водночас юрист не вірить в те, що Юрій Луценко чи Петро Порошенко, чи хтось ще з високопосадовців буде особисто гальмувати справу.

«Навіщо? Усе-таки ж ці люди були усередині цих подій. Проте досі у владі є персони, які в той час так само займали високі посади в оточенні Януковича. Ну можете відслідкувати, хто саме. Виникає питання, як вони досі там можуть працювати», - зазначив він.

Також Дикань розповів, чи дійсно значна частина доказів щодо причетності співробітників «Беркуту» до вбивств на Майдані знищена.

«Документи знищені фактично всі. Збереглося мало з того, що має відношення до наказів, які надавалися щодо особового складу, розташування підрозділів, зон відповідальності, поставлених завдань. Ці дані збирають по шматочках. Багато доказів просто не було зібрано», - сказав адвокат.

За його словами, на думку американців, це взагалі неможливо розслідувати, тому що місце злочину одразу було скомпрометоване.

«Там ходив, хто попало і як попало. Зусиллями групи слідчих все ж багато було зроблено. Якби вони отримали належну підтримку, то ми мали б змогу відрізнятися від більшості країн, які злочини такого роду розслідували 10, 20, 30 років. Поки що ми рухаємось саме в такому напрямку – ще, мабуть, років 10 і якісь результати отримаємо…», - припустив Дикань.

Також він розповів, що зараз відбувається зі справами, адже за законом, із 20 листопада 2017 року департамент спеціальних розслідувань ГПУ більше не може відкривати нові провадження щодо злочинів Майдану. Частина справ Майдану має бути передана НАБУ, частина – новоствореному ДБР, яке фактично ще не створене і не укомплектоване.

«Наскільки я знаю цю ситуацію, одна з посадових осіб прокуратури, заступник Горбатюка взяв на себе відповідальність передати ці справи в НАБУ. Там не були готові до цього, через певний строк справи повернули до Департаменту спецрозслідувань, але час було втрачено. Навіщо це робиться, я не розумію», - резюмував адвокат родин Небесної сотні.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкому»: Адвокат родин Небесної сотні: Справа Майдану показує наскільки прогнила правоохоронна система