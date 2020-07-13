Анатолій Присяжнюк долучився до партії «Наш край» та очолив організацію на Київщині



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Присяжнюк обіймав посаду керівника Київської облдержадміністрації з 19 березня 2010 по 2 березня 2014 року

Анатолій Присяжнюк обраний головою Київської обласної організації партії «Наш край». Про це повідомляє офіційний сайт партії.

Представляючи нового голову «Нашого краю» на Київщині, співголова партії Олександр Мазурчак відзначив його успішний досвід керування областю.

«Анатолій Присяжнюк має серйозний і успішний досвід державного управління на місцевому рівні – він близько 4-х років успішно очолював Київську область. Ми раді вітати його у своїх лавах, як і інших професіоналів та господарників, які долучились до нашої команди разом з ним», – повідомив він.

На думку співголови «Нашого краю», оновлення керівництва Київського обласного осередку партії зміцнює позиції партії перед місцевими виборами.

За словами Анатолія Присяжнюка, разом із командою однодумців вони працюватимуть задля розвитку Київщини, формування та становлення об’єднаних громад, створення комфортних умов для життя людей.

«Наш край» не є опозиційною силою, наша ідеологія базується на принципах об’єднання, відповідальності та ефективності роботи. Але ми ніколи не будемо миритися з бездіяльністю влади та прийняттям неефективних рішень. Для нас на першому плані – люди, їхнє життя, дозвілля, культура, духовність. Інтереси громад та їхніх мешканців, які будемо відстоювати», – наголосив новий голова Київського обласного осередку партії «Наш край».

Також він зазначив, що за 5 років існування партії «Наш край» досяг вагомого представництва в органах місцевого самоврядування по всій країні.

Анатолій Присяжнюк обіймав посаду керівника Київської облдержадміністрації з 19 березня 2010 по 2 березня 2014 року. У різні роки обіймав посади голови Правління ДАК «Чорноморнафтогаз», був заступником голови СБУ та міністра внутрішніх справ України.