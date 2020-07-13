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    Коронавірус у Києві збавив оберти? За добу виявлено менш як 60 нових хворих

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    Коронавірус у Києві збавив оберти? За добу виявлено менш як 60 нових хворих

    За добу у Києві виявлено на 11 випадків Covid-19 менше ніж учора

    Станом на ранок 13 липня у Києві підтверджено 6238 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб. За попередню добу збільшення складало 67 осіб.  

    Від початку епідемії у Києві одужали 2108 людей (за добу 50), померли 124 людини.

    У Київській області зафіксовано 3068 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 42 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 1838 особи (за добу 17), померли 58 людей (за добу 1).

    Загалом в Україні підтверджено 54133 випадки Covid-19. Протягом 7 липня отримано 612 повідомлень про нові підтверджені випадки.  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Нагадаємо, станом на ранок 12 липня в Україні було зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу. Загалом 53521 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    У Києві станом на ранок 12 липня коронавірус було виявлено ще у 67 людей.

    Як повідомлялося, у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксували спалах захворюваності на Covid-19.

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