Під Києвом поліція закрила нічний клуб, що влаштував антикарантинну вечірку (фото)



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Нічний клуб у Козині порушив карантинні обмеження Фото: Нацполіція

Розважальний заклад працював після 22 години

На Київщині поліцейські припинили діяльність нічного розважального закладу за порушення карантинних обмежень.

Всупереч карантинним обмеженням, розважальний заклад у селищі Козин, що на Обухівщині, продовжив роботу після 22 години. Також у цьому закладі персонал та понад пів тисячі відвідувачів знаходились без засобів індивідуального захисту.

Порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України поліцейські Київщини проводять перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину.

Працівники поліції склали два адміністративних протоколи відносно адміністратора нічного клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення - порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.

Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисячі гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Поліцейські столичної області продовжують здійснювати перевірки та закликають громадян дотримуватися обмежувальних умов адаптивного карантину.

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