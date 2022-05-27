Антиросійський союз України, Великої Британії і країн Балтії може виникнути вже у червні, - ЗМІ

Модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації і такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, а також, можливо, Туреччину на більш пізньому етапі.

Зазначається, що з урахуванням позиції окремих країн Євросоюзу цей альянс може стати альтернативою вступу України до ЄС.

Видання зазначає, що через невиразну позицію окремих країн щодо перспективи членства України в Європейському союзі Джонсон намагається сплутати Брюсселю всі карти, виступаючи з пропозицією нової системи політичних, економічних і військових союзів. Передбачається, що в новий альянс можуть зібратися країни, незадоволені позицією ЄС і відповіддю Німеччини на військову агресію Росії.

Все може вирішитись вже 23 червня під час саміту лідерів Євросоюзу. Саме тоді ухвалять рішення надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Corriere Della Sera також вважає, що чутки про нову Европейську Співдружність вкидуються для того, що щоб чинити тиск на європейських лідерів напередодні червневих рішень та називає проект Лондона колосом на глиняних ногах, оскільки у нього немає такої фінансової можливості підтримувати Україну, як у Європейського союзу.

Нагадаємо, що Джонсон вперше представив таку пропозицію Зеленському в ході візиту до Києва ще 9 квітня.