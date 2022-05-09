Макрон вигадав, як швидше інтегрувати Україну в ЄС

Макрон: «Нам потрібно створити те, що я назвав би європейською політичною спільнотою»

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, аби Україна та інші країни-сусіди ЄС могли мати альтернативні варіанти інтеграції у європейську спільноту. Про це Макрон сказав у промові в Європарламенті, повідомляє Bloomberg. .

«Нам потрібно створити те, що я назвав би європейською політичною спільнотою. Ця нова організація Європи дозволила би демократичним європейським країнам, які дотримуються наших ключових принципів, отримати нові можливості співпраці – політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів. Приєднання до неї не означало би обов’язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Так само, вона не була би закритою для тих, хто вийшов з ЄС», – зазначив Еммануель Макрон.

Президент Франції зазначив, що Україна «з її боротьбою і сміливістю, серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу», але зазначив, що приєднання до ЄС потребує часу.

Президент Франції також додав, що Україна та Британія можуть стати першими претендентами на вступ у подібну «спільноту».

Далі у промові Макрон запропонував створити новий загальноєвропейський формат співпраці, який міг би об’єднати членів ЄС, зацікавлених країн-однодумців, які не є членами блоку, та Британію, яка вийшла з Євросоюзу – як проєкту, який згуртував би континент довкола спільних цінностей та інтересів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7. Він назвав головні цілі нашої країни у війні проти російських окупантів.