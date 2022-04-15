Україна може вступити до ЄС за 3-5 років: хто має цьому посприяти

Якщо Німеччина чітко і однозначно підтримає членство України в Євросоюзі, наша країна стане частиною ЄС уже за 3-5 років, упевнений посол України в Берліні Андрій Мельник

Членство України в Європейському союзі повинна прямо підтримати ключова країна ЄС

Членство України у Євросоюзі є однією із двох найважливіших тем в роботі посла України в Берліні Андрія Мельника. Про це дипломат розповів у інтерв’ю «Європейській правді».

«Перша – це зброя, друга – це статус кандидата і те, що Німеччина робитиме після того, як ми станемо кандидатом», – зазначив Мельник.

За словами дипломата, Німеччина має перейти від формулювання «ми не проти, нехай Україна пробує вступити до ЄС» до кардинально іншого ставлення щодо членства України. Мельник нагадав, що перший крок німецькі коаліціянти зробили ще торік, коли був сформований нинішній уряд: «Тоді ми тішилися з того, що у коаліційній Угоді записали – хоча й завуальовано – що Україна має перспективу вступу в ЄС».

Але тепер, упевнений Андрій Мельник, недостатньо лише сказати «Ок, ми не проти». Німеччина, за словами посла України, повинна прямо підтримати членство нашої країни у Євросоюзі, висловившись на кшталт: «Ми даємо Україні шанс провести переговори про вступ швидше, ніж це було із країнами на Балканському півострові».

У випадку такої позиції ФРН Україна, заявив Мельник, отримає шанс отримати повноцінне членство у Європейському союзі протягом 3-5 років.

Посол нагадав, що перші кроки у цьому напрямку нинішня німецька влада уже зробила. Так, співголова головної коаліційної партії Німеччини, Соціал-демократичної, Ларс Клінгбайль за останні тижні кілька разів чітко заявив, що «Україна стане членом ЄС».

Нагадаємо, днями житель Німеччини на ім’я Юрген Петерс зареєстрував на відомому американському некомерційному сайті change.org петицію з вимогою вигнати з країни посла України Андрія Мельника. Петерс назвав дії українського дипломата «мовою ненависті проти української політики». Мельник вже відреагував на це: він посміявся й заявив, що німцям потрібно набратися терпіння.

Відомо, що в кінці березня Андрій Мельник розповів у інтерв’ю німецькій пресі, якими були настрої їхнього уряду у перший день російсько-української війни. За словами українського дипломата, єдиним із урядовців, хто справді переживав – був віцеканцлер Роберт Габек. Міністр оборони Крістін Ламбрехт, заявив Мельник, більше клопоталася щодо власного публічного іміджу. А очільник міністерства фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Україні залишилося кілька годин, після чого Росія захопить Київ і поставить там маріонетковий уряд, з яким Німеччині і доведеться домовлятися у майбутньому.

Тоді ж посол України відхилив запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра на концерт «За свободу та мир», оскільки у ньому не було заявлено жодного українського виконавця, а усі музичні твори, крім єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, представляли країну-агресора.