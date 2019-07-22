Арешонков обходить вчителя від «Слуги народу» і Пашинського на скандальному 64 окрузі



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Чинний нардеп Володимир Арешонков

За результатами опрацювання 99,33% електронних протоколів Арешонков отримує 27,63% голосів, Сігачов - 26,81% і Пашинський - 17,91%

Чинний народний депутат від БПП, самовисуванець Володимир Арешонков обходить кандидата від «Слуги народу» В'ячеслава Сігачова і нардепа від «Народного фронту» Сергія Пашинського на скандальному окрузі №64 в Житомирській області.

Як повідомляється на офіційному сайті ЦВК, за результатами опрацювання 99,33% електронних протоколів Арешонков отримує 27,63% голосів, Сігачов - 26,81% і Пашинський - 17,91%.

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Раніше повідомлялось, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє вибори на окрузі№64 на Житомирщині своєму супернику з партії «Слуга народу». Про це свідчили дані на сайті ЦВК станом на 15 годину 22 липня.

У понеділок Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК

Зазначимо, що Сігачов (1972 року народження) – вчитель у Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9.