Арешонков обходить вчителя від «Слуги народу» і Пашинського на скандальному 64 окрузі
За результатами опрацювання 99,33% електронних протоколів Арешонков отримує 27,63% голосів, Сігачов - 26,81% і Пашинський - 17,91%
Чинний народний депутат від БПП, самовисуванець Володимир Арешонков обходить кандидата від «Слуги народу» В'ячеслава Сігачова і нардепа від «Народного фронту» Сергія Пашинського на скандальному окрузі №64 в Житомирській області.
Як повідомляється на офіційному сайті ЦВК, за результатами опрацювання 99,33% електронних протоколів Арешонков отримує 27,63% голосів, Сігачов - 26,81% і Пашинський - 17,91%.
-
Слуга народу42.98%
-
ОПЗЖ12.92%
-
Європейська солідарність8.25%
-
Батьківщина8.17%
-
Голос6.00%
-
Радикальна партія Олега Ляшка3.94%
-
Сила і честь3.80%
-
Опозиційний блок3.13%
-
Українська стратегія Гройсмана2.29%
-
Партія Шарія2.28%
-
Свобода2.21%
-
Громадянська позиція1.06%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%
Раніше повідомлялось, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє вибори на окрузі№64 на Житомирщині своєму супернику з партії «Слуга народу». Про це свідчили дані на сайті ЦВК станом на 15 годину 22 липня.
У понеділок Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК
Зазначимо, що Сігачов (1972 року народження) – вчитель у Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9.