Ар'єв про будівництво «Стіни»: Наша країна іншого виходу не має



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Реалізація проекту «Стіна»

«Ми будуємо не стіну, а військову фортифікацію», пояснив глава делегації України в ПАРЄ

Бельгія має намір підтримати санкції проти громадян РФ, які причетні до атаки і захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці.

Про це повідомив глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.

«Зустріч делегації ПАРЄ з міністром закордонних справ Бельгії тривала півтори години. Цікава і відверта розмова, з якої ми дізналися, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу», - написав Ар'єв у Facebook.

Він додав, що міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс вважає, що Україні не варто будувати стіну з РФ.

«Я зауважив, що ми будуємо не стіну, а військову фортифікацію і будувати чи ні та що саме, залежить лише від того, в якій ситуації перебуває та чи інша країна. Наша іншого виходу не має», - зазначив Ар'єв.

Нагадаємо, на початку цього тижня повідомлялося, що готовність комплексу прикордонних споруд на російсько-українському кордоні (проект «Стіна») наразі становить приблизно 30%.

Проект «Стіна» включає інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, а також територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

У листопаді 2018 року глава МВС Арсен Аваков заявив, що інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону виконано майже на 47%.