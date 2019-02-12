Аваков запевнив, що жоден з кандидатів у президенти не отримає преференцій



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Арсен Аваков

Аваков підкреслив, що підкуп виборців, купівля голосів є недопустими речами

Жоден із кандидатів у президенти, незалежно від яскравості або інших особистісних якостей, не отримає від правоохоронців жодних преференцій.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі «Свобода слова» під час відеовключення з Вашингтону.

«Жоден з кандидатів, незалежно від провладності або опозиційності, незалежно від яскравості або інших особистих якостей, не отримає від поліції, міністерства жодних преференцій. Ми будемо однаково суворі до будь-кого», - наголосив Аваков.

Він додав, що «ми зайняли дуже ясну і чітку безкомпромісну позицію: ми хочемо провести ці вибори без підкупу і без фальсифікацій».

«Можливо, хтось очікував іншого, але ми стали на цю позицію дуже чітко, незалежно від того рівня провокацій або тиску, який буде здійснюватися особисто на мене, на поліцію, на МВС – по мірі наближення до дати голосування», - зазначив Аваков.

Водночас він підкреслив, що підкуп виборців, купівля голосів є недопустими речами, «жодного підкупу ми не допустимо, і ми будемо стояти на цій чіткій позиції».

Нагадаємо, із початку передвиборчої кампанії у столиці зареєстровано 71 звернення, складено п’ять адміністративних протоколів та розслідується три кримінальні провадження.