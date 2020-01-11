Авіакатастрофа в Ірані. Марчук розказав, що не зробила українська влада



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Євген Марчук, колишній прем’рміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях

Варто детально дослідити, хто найбільше забрехався в цій жахливій ситуації

Після того як іранська влада визнала, що збила наш літак давайте заглибимось вивченням того, що і чому не зробила сама Україна, щоб попередити цю трагедію. Відповідь ніби проста і очевидна – потрібно було відмінити рейси до Ірану. Але цього замало.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише колишній уповноважений представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО Євген Марчук.

«Потрібно переглянути всі уже існуючі державні регулятори для подібних ситуацій і головне, напрацювати додаткові інструкції чи навіть закони. І не тільки для транспортних і безпекових відомств. І в тому числі в секторі державно-приватного партнерства. Це можна буде зробити і в рамках цього розслідування. Але воно буде тривалим. Тому я думаю, варто було б уже зараз створити невелику але високого експертного рівня державну комісію для вивчення і суттєвої модернізації цих державних регуляторів щодо безпеки наших громадян на всіх видах транспортних комунікацій і, особливо, які виходять за межі України. Тобто не тільки авіації», – переконаний колишній керівник СБУ.

Марчук зауважив, що чисельні трагедії з нашими громадянами за кордоном були не тільки в авіації. Експертів для такої непростої роботи поки що достатньо.

«Крім цього давайте також детально дослідимо, хто найбільше забрехався в цій жахливій ситуації. І хто просто брехав. І хто був аж надто «обережний» в своїх оцінках. Це також буде потрібно і не тільки для висновків комісії», – зазначив генерал.

За словами Марчука, щодо подальшого розслідування з урахуванням визнання Іраном збиття нашого літака, то тут не потрібно розслаблятися. Попереду ще дуже багато непростої роботи. Але про це окремо.