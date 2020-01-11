Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану, – Данілов



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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов Фото: СБУ

Саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій авіакатастрофи є збиття ракетою, вплинули на Іран

Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку «Міжнародних авіаліній України» ще до заяви Ірану.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі ВВС.

«Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн», – сказав керівник Радбезу.

Зокрема, за його словами, українські експерти, направлені до Тегерана, «знайшли докази того, що це була ракета». «З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада, і знаємо, в кого її купили», – заявив Данілов.

На його думку, саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій авіакатастрофи є збиття ракетою, вплинули на Іран.

«Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці.... Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран – це дуже складна країна, і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік... Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і в будь-якому випадку ми мали це (докази. – Ред.) вже на українському боці», – пояснив він.

За словами Данілова, на фото, які у суботу оприлюднив Офіс Президента, чітко видно, що ракета влучила в кабіну пілота. «Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, – вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу, після першого удару», – наголосив керівник Радбезу.

На фото, за словами секретаря РНБО, також чітко видно отвори від виходу вибухових елементів: «Це отвори від ракети. Ми не можемо зараз сказати, яка це саме ракета, але ми здогадуємося і знаємо її назву».

Водночас, Данілов заявив, що Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару і вимагатиме покарання винних.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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