Україна має вимагати розслідування ролі Росії у катастрофі українського літака, – Геращенко



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Держчиновники до останнього намагалися перекласти провину на український екіпаж та авіаперевізника – народний депутат

Після того, як Іран визнав причетність до катастрофи українського літака, влада України має вимагати широкомасштабного розслідування із залученням всіх зацікавлених сторін, зокрема мають бути отримані відповіді про роль Росії як держави- постачальника ракетних комплексів, та її військових радників, які працюють з іранськими військовими.

Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

Вона також дорікнула нинішній владі за те, що держчиновники – попри очевидну для всіх версію ракетного удару – до останнього намагалися перекласти провину на український екіпаж та авіаперевізника – компанію МАУ.

«Ще раз найщиріші співчуття загиблим всіх країн і всіх національностей, які були в нашому Боїнгу. Всі ці дні ми думаємо про українців, канадців, іранців, шведів, афганців, німців, британців, які були на борту лайнера, про немовлят, студентів, вчених, про найчудовіший екіпаж, красунь і розумниць стюардес і стюардів, про льотчиків, які мали беззаперечний авторитет», – пише Геращенко.

Співголова фракції заявила, що єдині, хто мали сумніви в їх професійності і в безпеці українського літака і перевізника – це українська влада. Єдині, хто на весь світ завдали першого потужного удару по професійній честі, авторитету і пам’яті загиблого українського екіпажу – це українська влада. Спочатку посольство, яке в першому офіційному повідомленні категорично виключило ракету чи теракт, потім президент, який доручив Генпрокурору порушити справу про несправність літака і помилку екіпажу. Й вже коли весь світ говорив про ракету, й честь України захищали прем’єри Канади, Британії, Австралії, український президент не здавався і повторював «не всьо так однозначно».

«Іран визнав, що збив наш літак. Тепер важливо, щоб українська влада, нарешті, перестала поводитися як переляканий підліток, й чітко задала питання про тип ракети і пряму чи опосередковану участь в цьому кошмарі Москви, яка продає зброю таким країнам і чиї інструктори навчають збивати авіації. Україна просто зобов’язана скликати Радбез ООН і президент мав не мовчати в унісон з Москвою, а вимагати цього ще 3 дні тому, й саме там ставити питання про спільну з іншими країнами, чиї громадяни постраждали, групу розслідування. Так українська влада діяла в 2014, коли над нашим окупованим Донбасом з російського Буку було збито літак.

Й тепер ви всі розумієте, хто такий Цемах й міру його вини? Цемаха нещодавно українська влада звільнила від будь – якої відповідальності, насправді звільняючи Москву від Гааги і відповідальності, від компенсації державам і країнам за збитий МН17», – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, керівництво Ірану визнало, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою.