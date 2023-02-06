Банкова може запровадити військову адміністрацію у Харкові

Чим далі, тим більше Терехов грає у свою гру

Наступним у списку опальних мерів в Офісі президента – міський голова Харкова Терехов

Президент може запровадити у Харкові військову адміністрацію за прикладом того, як вона вже діє у Києві. Інформацію про це «Главкому» підтвердили джерела в Харківській обласній військовій адміністрації.

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За даними джерел, ймовірний повторний наступ російських окупантів – лише одна з причин ймовірного запровадження міської військової адміністрації. Насправді ж ідея обмежити повноваження нинішнього міського голови Ігоря Терехова визріла на Банковій давно. В останні місяці його стосунки з центром явно зіпсувалися. Пояснень цьому декілька: його політичний патрон, народний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович перебуває за межами України і вже склав мандат.

Крім того, повідомляється, що чим далі, тим більше Терехов грає у свою гру, хоча під час воєнного стану та в очікуванні можливого нового російського наступу на прифронтову та прикордонну область назовні ці конфлікти не виходять. Поки що. Але мер, який окрім крісла Кернеса отримав у спадок від нього ще й ключові фракції в облраді та міськраді, має в руках вагомий інструмент для того, аби проявляти норов. Так, вже були прецеденти зриву засідань облради саме зусиллями Блоку Кернеса.

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Хоч Терехов та голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов намагаються демонструвати, що діють у зв’язці, іноді належність до різних таборів дається взнаки. Наприклад, мер у своєму стилі «господарника» публічно звертався до голови ОДА та Харківобленерго з вимогами скласти чіткі графіки відключення електроенергії та строго їх дотримуватись. Втім, схоже, що таку самостійність Терехову лишилося проявляти недовго. Харків – одне з тих міст, де запровадження військової адміністрації найближчим часом є найбільш реальною перспективою.

Нагадаємо, що Україною котиться хвиля чистки кадрів. Вже звільнено кількох голів ОВА, заступників міністрів та інших посадовців.