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Банкова може запровадити військову адміністрацію у Харкові

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова може запровадити військову адміністрацію у Харкові
Чим далі, тим більше Терехов грає у свою гру
фото з відкритих джерел

Наступним у списку опальних мерів в Офісі президента – міський  голова Харкова Терехов 

Президент може запровадити у Харкові військову адміністрацію за прикладом того, як вона вже діє у Києві. Інформацію про це «Главкому» підтвердили джерела в Харківській обласній військовій адміністрації.

За даними джерел, ймовірний повторний наступ російських окупантів – лише одна з причин ймовірного запровадження міської військової адміністрації. Насправді ж ідея обмежити повноваження нинішнього міського голови Ігоря Терехова визріла на Банковій давно. В останні місяці його стосунки з центром явно зіпсувалися. Пояснень цьому декілька: його політичний патрон, народний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович перебуває за межами України і вже склав мандат.

Крім того, повідомляється, що чим далі, тим більше Терехов грає у свою гру, хоча під час воєнного стану та в очікуванні можливого нового російського наступу на прифронтову та прикордонну область назовні ці конфлікти не виходять. Поки що. Але мер, який окрім крісла Кернеса отримав у спадок від нього ще й ключові фракції в облраді та міськраді, має в руках вагомий інструмент для того, аби проявляти норов. Так, вже були прецеденти зриву засідань облради саме зусиллями Блоку Кернеса.

Хоч Терехов та голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов намагаються демонструвати, що діють у зв’язці, іноді належність до різних таборів дається взнаки. Наприклад, мер у своєму стилі «господарника» публічно звертався до голови ОДА та Харківобленерго з вимогами скласти чіткі графіки відключення електроенергії та строго їх дотримуватись. Втім, схоже, що таку самостійність Терехову лишилося проявляти недовго. Харків – одне з тих міст, де запровадження військової адміністрації найближчим часом є найбільш реальною перспективою.   

Нагадаємо, що Україною котиться хвиля чистки кадрів. Вже звільнено кількох голів ОВА, заступників міністрів та інших посадовців. 

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Теги: Ігор Терехов Офіс президента Харків

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