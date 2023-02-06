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Мер Філатов розпорядився своєю винагородою за викриття рекордного хабара

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Філатов розпорядився своєю винагородою за викриття рекордного хабара
фото з відкритих джерел

Міський голова Дніпра вже неодноразово демонстрував, що вміє підлаштовуватись під будь-які умови

Мер Дніпра Борис Філатов вирішив всі кошти винагороди, які він повинен отримати в якості викривача у справі про рекордний хабар, передати Збройним силам України. Про це він написав у Facebook.

«У жовтні 2022 року, мені, як міському голові, була запропонована рекордна в історії України сума неправомірної вигоди, а людською мовою – хабар у розмірі $22 млн. Згідно повідомлення НАБУ мене визнано викривачем у кримінальному провадженні, про що було відправлено відповідного листа до НАЗК. Сьогоднішнє законодавство передбачає винагороду для викривача – до 10% грошового розміру предмета злочину», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Філатов заявив, що хоче всі кошти винагороди перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил Україн.

«Про що мною складено та підписано відповідну заяву компетентним органам», – додав він.

Мер Філатов розпорядився своєю винагородою за викриття рекордного хабара фото 1
Мер Філатов розпорядився своєю винагородою за викриття рекордного хабара фото 2

З чим пов’язане таке раптове рішення не уточнюється, проте нагадаємо, що Україною котиться хвиля чистки кадрів. Вже звільнено кількох голів ОВА, заступників міністрів та інших посадовців. Зокрема, у відставку відправлено голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

Раніше повідомлялося, що скандал з позбавленням громадянства та недопуском до країни «правої руки» дніпровського мера Бориса Філатова Геннадія Корбана дещо змінив механізм загального управління у місті. Тепер офіс прийняття рішень розташований не в дніпровському елітному житловому комплексі «Амстердам», звідки до видворення з країни роздавав вказівки та приймав візитерів Корбан, а в Лондоні, куди він перебрався. Таким чином тандем «Філатов-Корбан» продовжує керувати одним з найбільших промислових центрів, але останні кадрові перестановки в Києві можуть не кращим чином відбитися і на їхніх позиціях.

Філатов ще за часів президентства Порошенка дав зрозуміти, що, попри гострий язик та показну радикальність, є цілком договороздатним. Наприклад, після того, як його друга та соратника Корбана у 2015 році затримали в дніпропетровській квартирі та роками тягали по СІЗО та судах через звинувачення у керівництві організованою злочинною групою, Філатов зберігав конструктивні відносини з центральною владою. Та навіть виступив на форумі на честь висування Порошенка на другий термін. Корбан, з якого в результаті зняли всі звинувачення, потім розповідав, що дуже посварився з Філатовим, зокрема, через те, що така явна підтримка зіпсувала стосунки їхньої команди з Зеленським.

Тепер по позиціях мера Дніпра знову б’ють через Корбана. Філатов по гарячих слідах заявив, що забезпечувати оборону Дніпра без його партнера стало набагато важче, але закликав гарячі голови не проводити жодних мітингів та не писати петицій з цього приводу. Гіперактивний та балакучий голова Дніпра, який вважає, що гучний піар гарантує недоторканість, вже неодноразово демонстрував, що вміє підлаштовуватись під будь-які умови. 

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Теги: Борис Філатов війна ЗСУ

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