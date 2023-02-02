Головна Країна Політика
search button user button menu button

Велика кадрова чистка. Парламент наступного тижня мінятиме міністрів і призначить голову СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Велика кадрова чистка. Парламент наступного тижня мінятиме міністрів і призначить голову СБУ
Кого з посадовців можуть звільнити найближчим часом
колаж: glavcom.ua

Депутати і урядовці вже знають точну дату засідання, проте через міркування безпеки просять не повідомляти про неї 

Наступного тижня Верховна Рада запланувала великий кадровий день. За даними джерел «Главкома» в уряді та парламенті, на розгляд депутатів буде винесено питання кадрових ротацій в уряді та затвердження голови СБУ. За попередніми даними, посади міністрів втратять щонайменше шестеро урядовців. Про те, кого буде звільнено, «Главком» детально писав тут.

Найбільш радикальним варіантом перезавантаження уряду буде відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що автоматично приведе до відставки всього Кабміну.

Також серед головних фігурантів «чорного списку», які вже незабаром можуть втратити владу, перебуває міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін, робота якого виявилася малоефективною.

Наступним претендентом стане міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, якому «закидають» покровительство з боку багаторічного ексголови НОК Сергія Бубки та намагання законсервувати стару систему, де «рука руку миє».

До списку посадовців, які опинилися під прицілом, входить і Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства. За посадовцем не помічено гучних скандалів, але у владі панує думка, що ефективніше буде об’єднати Мінагро з Мінекономіки.

Певні питання виникли й до Германа Галущенко, міністра енергетики. Одним із претендентів на місце Галущенка називають ексголову «Нафтогаза» Андрія Коболєва, який після своєї відставки з НАК перебував за кордоном, але нещодавно повернувся до України.

Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, призначення якого саме по собі було скандалом, зараз звинувачують ще й у провалі дистанційного навчання, тож його майбутнє на цій посаді під великим сумнівом.

До «чорного списку» увійшли також Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів, та Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Доля інституцій, які вони очолюють, наразі невизначена. Ще один кандидат «на виліт» – Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, який аж надто часто фігурує у дрібних, але гучних скандалах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський після низки гучних скандалів пообіцяв, що найближчим часом відбудуться важливі і рішучі зміни у владі. Глава держави пообіцяв, що, окрім армійських закупівель продовольства, ці рішення стосуватимуться енергетики та відносин між центральною владою і регіонами.

Читайте також: Битва за «внутрішні справи». Хто претендує на міністерство?
Теги: Верховна Рада міністр відставка парламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юдіта Петеї зробила неоднозначний пост у соцмережах
Депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора
28 сiчня, 14:56
Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї
Яка зброя потрібна Україні. Джонсон звернувся до Заходу
Вчора, 13:49
Розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі
Розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі
Сьогодні, 11:38

Політика

Міністр Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку
Міністр Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку
Велика кадрова чистка. Парламент наступного тижня мінятиме міністрів і призначить голову СБУ
Велика кадрова чистка. Парламент наступного тижня мінятиме міністрів і призначить голову СБУ
Зеленський проводить зустріч з президенткою Єврокомісії (фото)
Зеленський проводить зустріч з президенткою Єврокомісії (фото)
Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії
Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії
Генпрокурор зустрівся з партнерами з США: «Втоми від України немає»
Генпрокурор зустрівся з партнерами з США: «Втоми від України немає»
Хто стане новим міністром внутрішніх справ. Названо три ключових претенденти
Хто стане новим міністром внутрішніх справ. Названо три ключових претенденти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
19K
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8637
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
6121
Трагедія у Краматорську, ракети від США: головне за ніч
5933
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Шестеро фігурантів отримали повістки

Новини

Головний прокурор Києва провів новорічну відпустку за кордоном
Сьогодні, 15:49
СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго
Сьогодні, 10:25
До Києва приїхали президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС (фото)
Сьогодні, 09:51
Британська розвідка: війна підірвала імідж Росії, як надійного експортера зброї
Сьогодні, 09:22
Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн
Вчора, 22:19
На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Вчора, 17:50

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту