Велика кадрова чистка. Парламент наступного тижня мінятиме міністрів і призначить голову СБУ

Кого з посадовців можуть звільнити найближчим часом

Депутати і урядовці вже знають точну дату засідання, проте через міркування безпеки просять не повідомляти про неї

Наступного тижня Верховна Рада запланувала великий кадровий день. За даними джерел «Главкома» в уряді та парламенті, на розгляд депутатів буде винесено питання кадрових ротацій в уряді та затвердження голови СБУ. За попередніми даними, посади міністрів втратять щонайменше шестеро урядовців. Про те, кого буде звільнено, «Главком» детально писав тут.

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Найбільш радикальним варіантом перезавантаження уряду буде відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що автоматично приведе до відставки всього Кабміну.

Також серед головних фігурантів «чорного списку», які вже незабаром можуть втратити владу, перебуває міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін, робота якого виявилася малоефективною.

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Наступним претендентом стане міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, якому «закидають» покровительство з боку багаторічного ексголови НОК Сергія Бубки та намагання законсервувати стару систему, де «рука руку миє».

До списку посадовців, які опинилися під прицілом, входить і Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства. За посадовцем не помічено гучних скандалів, але у владі панує думка, що ефективніше буде об’єднати Мінагро з Мінекономіки.

Певні питання виникли й до Германа Галущенко, міністра енергетики. Одним із претендентів на місце Галущенка називають ексголову «Нафтогаза» Андрія Коболєва, який після своєї відставки з НАК перебував за кордоном, але нещодавно повернувся до України.

Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, призначення якого саме по собі було скандалом, зараз звинувачують ще й у провалі дистанційного навчання, тож його майбутнє на цій посаді під великим сумнівом.

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До «чорного списку» увійшли також Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів, та Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Доля інституцій, які вони очолюють, наразі невизначена. Ще один кандидат «на виліт» – Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, який аж надто часто фігурує у дрібних, але гучних скандалах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський після низки гучних скандалів пообіцяв, що найближчим часом відбудуться важливі і рішучі зміни у владі. Глава держави пообіцяв, що, окрім армійських закупівель продовольства, ці рішення стосуватимуться енергетики та відносин між центральною владою і регіонами.