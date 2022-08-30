Банкова показала повний список радників Єрмака та Офісу президента
Очільник президентської адміністрації має 27 радників
Офіс президента надав повний перелік радників голови Офісу президента Андрія Єрмака та безпосередньо усього Офісу президента. Про це повідомляє видання «Бабель».
Як зазначається у відповіді на запит видання, Єрмак має 27 радників, весь Офіс президента – 12.
Безпосередньо у керівника ОП є такі радники:
- Олександр Козенко;
- Лілія Пашинна;
- Андрій Гота;
- Вікторія Романова;
- Вадим Голомазов;
- Тетяна Гайдученко;
- Сергій Куніцин (поза штатом);
- Олена Говорова (поза штатом);
- Дарія Зарівна (поза штатом), вона також виконує функції речниці Андрія Єрмака;
- Дмитро Дячук (поза штатом);
- Вадим Потаєв (поза штатом);
- Сергій Неклева (поза штатом);
- Руслан Магомедов (поза штатом);
- Михайло Подоляк (поза штатом);
- Микола Беззубенко (поза штатом);
- Михайло Пасічник (поза штатом);
- Адомас Аудіцкас (поза штатом);
- Тимофій Милованов (поза штатом);
- Олександр Роднянський (поза штатом);
- Сергій Матієнко (поза штатом);
- Сергій Дембовський (поза штатом);
- Олена Лисак (поза штатом);
- Юлія Сінькевич (поза штатом);
- Сергій Лещенко (поза штатом);
- Сергій Конохов (поза штатом);
- Владислав Білоцький (поза штатом);
- Юрій Богуцький (поза штатом).
Також увесь Офіс президента має своїх окремих радників, всі вони позаштатні:
- Олександр Закорецький;
- Михайло Черненок;
- Олексій Арестович;
- Андрій Петрів;
- Сергій Сімак;
- Вікторія Страхова;
- Ігор Веремій;
- Довидач Віткаускас;
- Владислав Власюк;
- Маркіян Ключковський;
- Артем Шило;
- Вікторія Шторм.
«Як виявилося, Олексій Арестович входить саме до другого переліку, хоча на початку роботи був радником Єрмака», – зазначає видання.
У документі також наводиться перелік радників заступників голови Офісу президента.
Нагадаємо, раніше у соцмережах розгорівся скандал через те, що Олексія Арестовича немає у списку серед радників президента Володимира Зеленського та радників керівника Офісу президента України, однак часто у ЗМІ його все ще називають радником керівника президентського офісу.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на скандал і заявив, що Олексій Арестович працює радником всього Офісу президента.
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