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Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
Арестовича немає у переліку радників керівництва Офісу президента
фото з відкритих джерел

Арестовича немає у переліку ані штатних, ані позаштатних радників керівництва Офісу президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на скандал і заявив, що Олексій Арестович працює радником всього Офісу президента. Про це Подоляк написав на своїй сторінці в Telegram.

Нагадаємо, в соцмережі розгорівся скандал через те, що Олексія Арестовича немає у списку серед радників президента Володимира Зеленського та радників керівника Офісу президента України, однак часто у ЗМІ його все ще називають радником керівника ОПУ.

«У президента і керівництва Офісу президента 46 штатних і позаштатних радників. Ці дані надали у відповідь на запит Тижня і вони актуальні станом на 18 серпня. У переліку немає імені Олексія Арестовича, хоча є інші відомі публічні речники влади, наприклад, Михайло Подоляк та Сергій Лещенко – обидва є радниками керівника Офісу президента поза штатом», – йдеться в публікації «Українського тижня».

При цьому в ЗМІ, зокрема, 26 липня в програмі «Фейгін live» Олексій Арестович назвав себе «радником Єрмака». Він також заперечив наведені ним же припущення з інтернету про своє нібито звільнення з посади.

Подоляк відреагував на скандал і розповів, яку посаду займає Арестович в Офісі президента.

«Як же ми це подобається. Улюблена наша традиція – трошки правди і неймовірна кількість домислу… Так ось, пан Арестович дійсно не є ані радником Глави ОПУ, ані радником будь-кого з його замів. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником всього Офісу разом. Саме так його посада і звучить (по складах: «радник Офісу президента України». Яким він офіційно і рахується згідно посадового розкладу… І тому як «радник Глави Офісу», особисто можу лише порадити шановним журналістам уважніше складати запити і детально перевіряти інформацію. Зрозуміло, що миттєвий хайп, то наркотик. Але все ж таки бережіть своє здоров’я…», - написав радник глави Офісу президента.

Варто зазначити, що за рік загальна кількість радників президента і керівництва його Офісу збільшилася. Наприклад у червні 2021 року перелік радників ОПУ налічував майже 40 осіб.

Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента фото 1
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента фото 2
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента фото 3
фото: tyzhden.ua

Зазначимо, Олексій Арестович останнім часом регулярно стає фігурантом різних скандалів.

Так, на одному із ефірів у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах за однією умови.

Напередодні киянки вишикувалися в чергу на вулиці, щоб сфотографуватися з Арестовичем.

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