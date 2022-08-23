Арестович втрапив у скандал через прапор 

Це фото бронежилета воїна Сергія Карпа, який загинув за Україну

Радник Банкової невдало пожартував про «перевзування»

Радник Офісу президента Олексій Арестович 23 серпня, на День Державного Прапора у соцмережах опублікував світлину закривавленого українського прапора із підписом: «Чому ніхто не каже на цей прапор «перевзувся»?».

Допис викликав скандал і шквал коментарів українців. Зокрема, директор із комунікацій Сase Україна Микола Малуха написав, що фото належить Віталію Овчаренку, який писав у 2015 році про загиблого захисника України з Лиману Сергієві Карпові, який віддав життя за нашу свободу у районі Дебальцева.

«Це фото броніка Сергія, який був у його крові. Арестович нагуглив «вдале» фото на День Прапора, але не нагуглив контекст до цього фото», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 23 серпня відзначають державне свято – День Державного Прапора. З цієї нагоди військові, які боронять нашу землю від російської навали, привітали українців.