Головна Країна Політика
search button user button menu button

Арестович втрапив у скандал через прапор 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Арестович втрапив у скандал через прапор 
Це фото бронежилета воїна Сергія Карпа, який загинув за Україну
фото з відкритих джерел

Радник Банкової невдало пожартував про «перевзування» 

Радник Офісу президента Олексій Арестович 23 серпня, на День Державного Прапора у соцмережах опублікував світлину закривавленого українського прапора із підписом: «Чому ніхто не каже на цей прапор «перевзувся»?».

Арестович втрапив у скандал через прапор  фото 1

Допис викликав скандал і шквал коментарів українців. Зокрема, директор із комунікацій Сase Україна Микола Малуха написав, що фото належить Віталію Овчаренку, який писав у 2015 році про загиблого захисника України з Лиману Сергієві Карпові, який віддав життя за нашу свободу у районі Дебальцева.  

«Це фото броніка Сергія, який був у його крові. Арестович нагуглив «вдале» фото на День Прапора, але не нагуглив контекст до цього фото», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 23 серпня відзначають державне свято – День Державного Прапора. З цієї нагоди військові, які боронять нашу землю від російської навали, привітали українців.

Читайте також: День прапора України: історія свята та цікаві факти
Теги: Олексій Арестович

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довіра до радника Офісу президента чомусь перевищує віру Головнокомандувачу ЗСУ 
Залужний, Арестович чи Гордон? Українці шокували результатами опитування про довіру
18 серпня, 13:14
Арестович пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС
Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС
12 серпня, 04:23
Арестовича немає у переліку радників керівництва Офісу президента
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
20 серпня, 18:59

Політика

Зеленський попередив про загрозу жорстоких ударів окупантів: звернення (відео)
Зеленський попередив про загрозу жорстоких ударів окупантів: звернення (відео)
Арестович втрапив у скандал через прапор 
Арестович втрапив у скандал через прапор 
Посол Швейцарії: Про призначення Венедіктової я дізнався з новин
Посол Швейцарії: Про призначення Венедіктової я дізнався з новин
США готують рекордний пакет допомоги Україні – ЗМІ
США готують рекордний пакет допомоги Україні – ЗМІ
Шольц анонсував поставки Києву озброєння на понад 500 млн євро
Шольц анонсував поставки Києву озброєння на понад 500 млн євро
Зеленський прокоментував чутки про відставку Залужного
Зеленський прокоментував чутки про відставку Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
44K
Активність ворожої авіації: жителі більшості областей прокинулись від сирен
42K
РФ посилює удари по Україні: розвідка США повідомила про плани окупантів
41K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
32K
Окупанти приховано оголосили незалежність захопленої частини Запорізької області – ISW
31K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)

Новини

Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Сьогодні, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту