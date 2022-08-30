Арестович натякнув, що отримав нове військове звання
Арестович повідомив, що став полковником
Радник Офісу президента Олексій Арестович проговорився про своє нове звання. Про це він сказав в ефірі на YouTube-каналі «Фейгин-LIVE».
Під час розмови Арестович натякнув, що став полковником.
«Полковник Арестович доповідь закінчив», – сказав він.
На уточнення Марка Фейгіна про те, чи не дали йому нове звання, адже він був підполковником, Арестович відповів: «Проговорився».
Зазначимо, у квітні Олексій Арестович отримав нове військове звання. Радник керівника Офісу президента України став підполковником.
Олексій Арестович є випускником Одеського інституту сухопутних військ, має диплом військового перекладача та є майором запасу. Отже, присвоєне звання підполковника є для нього черговим.
Нагадаємо, 23 серпня Арестович втрапив у скандал через прапор. Радник Офісу президента на День Державного Прапора у соцмережах опублікував світлину закривавленого українського прапора із підписом: «Чому ніхто не каже на цей прапор «перевзувся»?».
Допис викликав скандал і шквал коментарів українців.
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