Арестович натякнув, що отримав нове військове звання

Арестович повідомив, що став полковником

Радник Офісу президента Олексій Арестович проговорився про своє нове звання. Про це він сказав в ефірі на YouTube-каналі «Фейгин-LIVE».

Під час розмови Арестович натякнув, що став полковником.

«Полковник Арестович доповідь закінчив», – сказав він.

На уточнення Марка Фейгіна про те, чи не дали йому нове звання, адже він був підполковником, Арестович відповів: «Проговорився».

Зазначимо, у квітні Олексій Арестович отримав нове військове звання. Радник керівника Офісу президента України став підполковником.

Олексій Арестович є випускником Одеського інституту сухопутних військ, має диплом військового перекладача та є майором запасу. Отже, присвоєне звання підполковника є для нього черговим.

Нагадаємо, 23 серпня Арестович втрапив у скандал через прапор. Радник Офісу президента на День Державного Прапора у соцмережах опублікував світлину закривавленого українського прапора із підписом: «Чому ніхто не каже на цей прапор «перевзувся»?».

Допис викликав скандал і шквал коментарів українців.