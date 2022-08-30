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Арестович натякнув, що отримав нове військове звання

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович натякнув, що отримав нове військове звання
Арестович отримав нове звання
фото із відкритих джерел

Арестович повідомив, що став полковником

Радник Офісу президента Олексій Арестович проговорився про своє нове звання. Про це він сказав в ефірі на YouTube-каналі «Фейгин-LIVE».

Під час розмови Арестович натякнув, що став полковником.

«Полковник Арестович доповідь закінчив», – сказав він.

На уточнення Марка Фейгіна про те, чи не дали йому нове звання, адже він був підполковником, Арестович відповів: «Проговорився».

Зазначимо, у квітні Олексій Арестович отримав нове військове звання. Радник керівника Офісу президента України став підполковником. 

Олексій Арестович є випускником Одеського інституту сухопутних військ, має диплом військового перекладача та є майором запасу. Отже, присвоєне звання підполковника є для нього черговим.

Нагадаємо, 23 серпня Арестович втрапив у скандал через прапор. Радник Офісу президента на День Державного Прапора у соцмережах опублікував світлину закривавленого українського прапора із підписом: «Чому ніхто не каже на цей прапор «перевзувся»?».

Допис викликав скандал і шквал коментарів українців.

Теги: Олексій Арестович

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