Банкова відповіла Маску на його пропозицію «миру» з РФ 

Мільярдерові недвозначно натякають: його пропозиція обурлива

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк жорстко відповів американському винахіднику і мільярдерові Ілонові Маску на його скандальну пропозицію щодо імовірної «мирної угоди» між Україною та РФ.

Подоляк сказав: у нього є краща пропозиція, ніж та, що має Маск.

«Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. РФ проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим.

Що пропонує Ілон Маск:

Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу».

️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився.

Україна забезпечує постачання води в Крим.

Україна стає нейтральною країною.

Під дописом Маска українці вже відреагували.