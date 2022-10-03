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Банкова відповіла Маску на його пропозицію «миру» з РФ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова відповіла Маску на його пропозицію «миру» з РФ 
Маск зажадав віддати Крим Росії 
фото з відкритих джерел

Мільярдерові недвозначно натякають: його пропозиція обурлива 

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк жорстко відповів американському винахіднику і мільярдерові Ілонові Маску на його скандальну пропозицію щодо імовірної «мирної угоди» між Україною та РФ.

Подоляк сказав: у нього є краща пропозиція, ніж та, що має Маск.  

«Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. РФ проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу», – написав Подоляк. 

Банкова відповіла Маску на його пропозицію «миру» з РФ  фото 1

Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим.

Що пропонує Ілон Маск:

  • Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу».
  • ️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився.
  • Україна забезпечує постачання води в Крим.
  • Україна стає нейтральною країною.  

Під дописом Маска українці вже відреагували. 

Теги: Україна Ілон Маск

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