Колишня дівчина Ілона Маска продала його фото та речі й розбагатіла

Колишня дівчина американського винахідника й мільярдера Ілона Маска Дженніфер Гвінн виставила на аукціон особисті речі та фотографії бізнесмена, які отримала в часи, коли зустрічалася з ним. Жінка заробила на цьому 165 тисяч доларів, повідомляє The Times.

Гвінн та Маск були у стосунках з 1994 по 1995 рік, коли обоє навчалися в університеті в Пенсільванії. Вони розлучилися, коли Маск переїхав до Каліфорнії. За словами Гвінн, вони не могли підтримувати стосунки на відстані.

Окрім фото, які зробила сама, вона продала намисто з 14-каратного золота з зеленим смарагдом, яке коштувало 51 008 доларів. За 16 643 долари з молотка також пішла підписана листівка на день народження від Маска до Гвінн, у якій він назвав її «Бу-Бу».

SOLD: Elon Musk’s ex-girlfriend sold photos and mementos for more than $165,000 @RRAuction.https://t.co/NNGUJwtBDd#Auction #Consign #RemarkableResults pic.twitter.com/QTbjbefU5Q