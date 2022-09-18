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Колишня дівчина Ілона Маска продала його фото та речі й розбагатіла

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Колишня дівчина Ілона Маска продала його фото та речі й розбагатіла
Причиною розлучення Маска зі студентською подружкою стала відстань
фото з відкритих джерел

Експодруга Ілона Маска продала його речі й заробила чимало грошей

Колишня дівчина американського винахідника й мільярдера Ілона Маска Дженніфер Гвінн виставила на аукціон особисті речі та фотографії бізнесмена, які отримала в часи, коли зустрічалася з ним. Жінка заробила на цьому 165 тисяч доларів, повідомляє The Times.

Колишня дівчина Ілона Маска продала його фото та речі й розбагатіла фото 1

Гвінн та Маск були у стосунках з 1994 по 1995 рік, коли обоє навчалися в університеті в Пенсільванії. Вони розлучилися, коли Маск переїхав до Каліфорнії. За словами Гвінн, вони не могли підтримувати стосунки на відстані.

Окрім фото, які зробила сама, вона продала намисто з 14-каратного золота з зеленим смарагдом, яке коштувало 51 008 доларів. За 16 643 долари з молотка також пішла підписана листівка на день народження від Маска до Гвінн, у якій він назвав її «Бу-Бу».

Усі жінки Ілона Маска

Першою дружиною Ілона Маска стала Джастін Маск, з якою мільярдер навчався в одному університеті в Канаді. Вони одружилися у 2000 році та народили п'ятьох синів. У вересні 2008 року Ілон і Джастін розлучилися, тому що Маск почав зустрічатися з британською актрисою Талулою Райлі.

З Райлі засновник Tesla одружився у 2010 році. У 2012 році пара розлучилася, однак вони одружилися знову у 2013 році. У березні 2016 року пара розійшлася вдруге.

У 2018 році Маск та канадська співачка Ґраймз повідомили, що вони зустрічаються. 4 травня 2020 року у пари народився син, якого назвали X Æ A-12. Ілон Маск та Граймс розійшлися у вересні 2021 року. У 2021 році у Маска з Клер Буше народилася двійня, всього Ілон має дев'ятьох дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск штучно запліднив свою колегу. Про це заявила сама жінка, яка народила мільярдеру близнюків. За її словами, вони не мали романтичних стосунків. Відомо, що близнюки народилися у листопаді 2021 року і про це ніхто не знав. Про це мовчав і сам Маск.

Теги: Ілон Маск

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