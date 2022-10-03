Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували 

Умови, про які пише Маск, неприйнятні для українців

Мільярдер перевзувся і співає під путінську дудку

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск пропонує мир між Україною та РФ і навіть взявся скласти умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

Що пропонує Ілон Маск:

Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу». ️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився. Україна забезпечує постачання води в Крим. Україна стає нейтральною країною.

Наразі більшість голосів демонструє Маску, що його пропозиція безглузда. Проголосувати і пояснити мільярдерові, що він не має рації, можна тут.

Українці на таке неприйнятне голосування вже відреагували. Як написав журналіст Володимир Рунець, «Від себе я додав в коментарях, що Росія забирає Аляску, голандці – Нью-Йорк, а мексиканці – Каліфорнію. А Ілон Маск іде на*уй».

Як написав заступник голови Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Валерій Мусійчук, «Ілон Маск, при всій повазі, щось троха «нетойво» (мабуть, історію в Канаді погано викладали, або він її ігнорив)».

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Також відреагувала головна редакторка газети «День» Лариса Івшина. Вона запропонувала надістати Маскові книгу, щоб поглибити його знання про Україну.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.