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Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували 
Умови, про які пише Маск, неприйнятні для українців 
фото з відкритих джерел

Мільярдер перевзувся і співає під путінську дудку 

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск пропонує мир між Україною та РФ і навіть взявся скласти умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

Що пропонує Ілон Маск:

  1. Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу».
  2. ️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився. 
  3. Україна забезпечує постачання води в Крим.
  4. Україна стає нейтральною країною.  
Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували  фото 1

Наразі більшість голосів демонструє Маску, що його пропозиція безглузда. Проголосувати і пояснити мільярдерові, що він не має рації, можна тут.

Українці на таке неприйнятне голосування вже відреагували. Як написав журналіст Володимир Рунець, «Від себе я додав в коментарях, що Росія забирає Аляску, голандці – Нью-Йорк, а мексиканці – Каліфорнію. А Ілон Маск іде на*уй». 

Як написав заступник голови Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Валерій Мусійчук, «Ілон Маск, при всій повазі, щось троха «нетойво» (мабуть, історію в Канаді погано викладали, або він її ігнорив)». 

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували  фото 2

Також відреагувала головна редакторка газети «День» Лариса Івшина. Вона запропонувала надістати Маскові книгу, щоб поглибити його знання про Україну.

Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували  фото 3

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін. 

Теги: Ілон Маск українці Україна скандал росія журналіст

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