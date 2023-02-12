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Банкова вказала на три ключові рішення для відновлення стабільності у світі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова вказала на три ключові рішення для відновлення стабільності у світі
Подоляк наголошує, що міжнародні партнери мають прийняти три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності.
фото з відкритих джерел

Подоляк вважає, що має бути організований спецтрибунал проти російського диктатора Володимира Путін

Санкційний тиск на Росію має посилитися, а Україна має отримати далекобійну зброю. Лише тоді у світі знову запанує стабільність. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, міжнародні партнери мають прийняти три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності.

  • Надати Україні далекобійну зброю, тим самим скоротивши можливості Росії на полі бою.
  • Посилити санкції проти держави-агресора, адже всесвітня економіка має жити без Росії.
  • Організувати спецтрибунал проти російського диктатора Володимира Путін та його оточення, які мають втратити свій імунітет. Так, важливо притягнути винних за агресію проти України до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкій проти 200 осіб, які пов’язані з РФ.

Зазначено, що санкції запроваджуються на підставі внесених СБУ пропозицій, терміном на 50 років. Документ набирає чинності з дня його опублікування. Під санкції потрапили 199 громадян РФ та один українець – колаборант Юрій Чернічук, якого росіяни призначили «директором» окупованої Запорізької АЕС. Повний перелік осіб, проти яких запроваджено санкції в документі нижче.

Теги: економіка санкції путін Україна імунітет радник Михайло Подоляк

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