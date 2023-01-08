Україна просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування – Подоляк

Подоляк переконаний, що передача Саакашвілі Україні не матиме жодних військово-агресивних наслідків з боку Росії

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні. Про це повідомляє 1TV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подоляк запевнив, що передача Саакашвілі Україні не матиме жодних військово-агресивних наслідків з боку Росії.

«Президент України Володимир Зеленський має чітку позицію – на відміну від Росії, ми не втручаємось у суверенні справи інших країн. Ми не даємо жодних порад. Це дуже важливий параметр. На офіційному рівні ми пропонуємо уряду Грузії передати нам Саакашвілі. Я дуже симпатизую Михайлу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радник керівника Офісу президента також пояснив, що офіційна позиція України наразі полягає в передачі Саакашвілі їм на лікування. Проте, якщо Грузія відмовляється передавати колишнього президента безпосередньо в Україну, тоді його треба перевести до будь-якої третьої європейської країни, «де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії».

За словами Подоляка, його позиція радикальніша порівняно з офіційною, оскільки він вважає, що «уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як держава, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці».

«Я думаю, що уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як чорну пляму, як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці. Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо – представники чинної влади, держави загалом, депутати правлячої партії, тієї партії, яка чомусь так любить Росію, не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами», – сказав Подоляк.

Радник керівника ОП навіть заявив, що за бажанням Грузії може сам особисто приїхати та забрати Саакашвілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це взагалі не проблема. Я просто хочу зрозуміти їхню мотивацію», – додав він.

Нагадаємо, телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим.

Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Зголом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.