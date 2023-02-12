Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 200 осіб, які пов’язані з РФ

Документ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкій проти 200 осіб, які пов’язані з РФ. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в повідомленні.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілова.

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Зазначено, що санкції запроваджуються на підставі внесених СБУ пропозицій, терміном на 50 років.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Під санкції потрапили 199 громадян РФ та один українець – колаборант Юрій Чернічук, якого росіяни призначили «директором» окупованої Запорізької АЕС. Повний перелік осіб, проти яких запроваджено санкції в документі нижче.

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Нагадаємо, нещодавно було викрито схеми, як Росія обходить нафтові санкції.