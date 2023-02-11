Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк

Подоляк також розповів, що деякі західні банки за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії

Загальний річний виторг компаній, які досі не вийшли з російського ринку – майже $290 млрд, тобто п'ята частина ВВП Росії

За майже рік після того, як Росія вторглася в Україну, російський ринок залишили лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній, що були присутні там до війни. Такі дані навів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Телеграм.

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«Майже рік війни. І лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок рф… Серед західних компаній, які залишилися працювати в росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські», – заявив Подоляк.

Зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

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Також Подоляк повідомив, що деякі західні банки взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії.

«Raiffeisen збільшив прибуток у росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. Податок на прибуток компаній у росії – 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців», – заявив радник керівника ОП.

Більше того, Raiffeisen визнав псевдореспубліки «Л/Днр», запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank.

Подоляк також нагадав, що нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

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«Вони не лише не вийшли з ринку рф, але й продовжують роботу комбінату побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, і заводу з виготовлення лез та станків для гоління Gillette», – зазначив він.

Радник керівника ОП заявив, що працюючи в РФ, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу. Загальний річний виторг цих 1200+ компаній у росії – майже 290 мільярдів доларів. Це п’ята частина ВВП РФ.

«Окрім того, компанії ще й сприяють мобілізаційним заходам. Відповідно до нового російського законодавства, корпорації, які працюють у рф, змушені сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження. Не вийти з ринку рф за рік повномасштабної війни - це не випадковість, а свідома позиція», – наголосив Подоляк.

За його словами, не варто забувати і про рівень корупції у рф.

«Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо путіна та його оточення – авторів агресивної війни в центрі Європи. Пасивна бездіяльність – це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну», – додав Подоляк.

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Нагадаємо, що нещодавно аналітики підрахували, на скільки вистачить грошей у Росії.