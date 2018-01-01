Банкова заперечила заяву Кремля щодо зустрічей Порошенка із Путіним

Адміністрація президента повідомила, що двосторонніх зустрічей не було з часу укладення Мінських домовленостей

Адміністрація президента України заперечила здійснення двосторонніх контактів між главою держави Петром Порошенком і лідером Росії Володимиром Путіним. Відповідне повідомлення розповсюдила Банкова. «Жодних двосторонніх зустрічей Президент України з Президентом Росії з моменту укладення Мінських домовленостей не проводив», - йдеться у



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Адміністрація президента

Адміністрація президента повідомила, що двосторонніх зустрічей не було з часу укладення Мінських домовленостей

Адміністрація президента України заперечила здійснення двосторонніх контактів між главою держави Петром Порошенком і лідером Росії Володимиром Путіним. Відповідне повідомлення розповсюдила Банкова.

«Жодних двосторонніх зустрічей Президент України з Президентом Росії з моменту укладення Мінських домовленостей не проводив», - йдеться у ньому.

Зазначимо, сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про зустрічі із Порошенком, які «мають місце».

«Такі зустрічі мають місце, ми про них не повідомляємо», - сказав в ефірі російського телебачення «голос» Кремля.

Пєсков додав, що в графіку російського лідера багато заходів, про які пресу не інформують. «Це звичайна практика», - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і тому Україні необхідно ухвалити закон про особливий статус регіону.