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    Путін знову порадив Україні ухвалити закон про особливий статус Донбасу

    Президент країни-агресора вважає, що ситуація на Донбасі набуває ознак замороженого конфлікту
    Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і тому Україні необхідно ухвалити закон про особливий статус регіону. Про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських друкованих ЗМІ та інформаційних агентств. «Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то
    • Вчора, 22:10
    • Розсилка
    Президент РФ Володимир Путін
    Президент РФ Володимир Путін

    Президент країни-агресора вважає, що ситуація на Донбасі набуває ознак замороженого конфлікту

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і тому Україні необхідно ухвалити закон про особливий статус регіону.

    Про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських друкованих ЗМІ та інформаційних агентств.

    «Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває такий характер замороженого конфлікту. Ми б хотіли, щоб ситуація була вирішена. Але вирішилася так, щоб не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території», - сказав Путін.

    За його словами, Росію цілком би влаштувало, якби були повністю реалізовані Мінські угоди. Путін пояснив, що мова йде, в тому числі, і про закон про особливий статус Донбасу.

    Як відомо, Путін вже не вперше лобіює ухвалення закону про особливий статус Донбасу.

    Нагадаємо, Путін хоче віддати Києву те, що лишилося від українських кораблів в окупованому Криму.

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