Путін знову порадив Україні ухвалити закон про особливий статус Донбасу

Президент країни-агресора вважає, що ситуація на Донбасі набуває ознак замороженого конфлікту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і тому Україні необхідно ухвалити закон про особливий статус регіону. Про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських друкованих ЗМІ та інформаційних агентств. «Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то



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Президент РФ Володимир Путін

Президент країни-агресора вважає, що ситуація на Донбасі набуває ознак замороженого конфлікту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і тому Україні необхідно ухвалити закон про особливий статус регіону.

Про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських друкованих ЗМІ та інформаційних агентств.

«Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває такий характер замороженого конфлікту. Ми б хотіли, щоб ситуація була вирішена. Але вирішилася так, щоб не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території», - сказав Путін.

За його словами, Росію цілком би влаштувало, якби були повністю реалізовані Мінські угоди. Путін пояснив, що мова йде, в тому числі, і про закон про особливий статус Донбасу.

Як відомо, Путін вже не вперше лобіює ухвалення закону про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, Путін хоче віддати Києву те, що лишилося від українських кораблів в окупованому Криму.